18 июня – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

18 июня чествуют святого Дорофея. Святой жил в III-IV веках на территории финикийского города Тира, где служил епископом. Дорофею приписывают создание одного из самых известных собраний сказаний – "Синопсиса".
День Ангела 18 июня празднуют: Анастасия, Василиса и Игорь.
Читайте Мужской гороскоп на неделю: кому наконец улыбнется финансовый успех
Приметы 18 июня
- Хорошая погода на 18 июня – будет хороший урожай.
- Ветер 18 июня дует с восточной стороны – лето пройдет с ветрами и осадками.
- Туман над водой – к большому количеству грибов.
- Если в облачный день перед заходом ярко засияло солнце, то приближается непогода.
Приметы 18 июня / Фото Pixabay
Что нельзя делать 18 июня
- 18 июня нельзя долго спать. Верили, что так можно проспать все свое здоровье и потерять удачу.