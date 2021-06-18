18 июня – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

18 июня 2021 , 08:30
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Источник:

24 канал

18 июня чествуют святого Дорофея. Святой жил в III-IV веках на территории финикийского города Тира, где служил епископом. Дорофею приписывают создание одного из самых известных собраний сказаний – "Синопсиса".

День Ангела 18 июня празднуют: Анастасия, Василиса и Игорь.

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Приметы 18 июня

  • Хорошая погода на 18 июня – будет хороший урожай.
  • Ветер 18 июня дует с восточной стороны – лето пройдет с ветрами и осадками.
  • Туман над водой – к большому количеству грибов.
  • Если в облачный день перед заходом ярко засияло солнце, то приближается непогода.


Приметы 18 июня​ / Фото Pixabay

Что нельзя делать 18 июня

  • 18 июня нельзя долго спать. Верили, что так можно проспать все свое здоровье и потерять удачу.
Автор: Квітослава Туз