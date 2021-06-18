День Ангела 18 червня святкують: Анастасія, Василина та Ігор.
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Прикмети 18 червня
- Хороша погода на 18 червня – буде хороший урожай.
- Вітер 18 червня дме зі східної сторони – літо пройде з вітрами й опадами.
- Туман над водою – до великої кількості грибів.
- У хмарний день перед заходом яскраво засяяло сонце, то наближається негода.
Прикмети 18 червня / Фото Pixabay
Що не можна робити 18 червня
- 18 червня не можна довго спати. Вірили, що так можна проспати все своє здоров'я й втратити удачу.