18 января – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
18 января 2022 , 08:38Читати новину українською
Источник:24 канал
18 января христиане отмечают второй Сочельник, который также имеет другое название – Голодная кутья. По традиции, хозяйка готовит постный ужин, такой, как и на первый Сочельник.
Именины сегодня празднуют: Григорий и Евгения.
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Приметы 18 января
- Выпал снег в Крещенский сочельник – год будет урожайным.
- Сильный южный ветер – к дождливому лету.
- Облачный день 18 января – грибов осенью будет очень мало.
- Какая погода на Крещенский сочельник – такой будет и Масленица.
Что нельзя делать 18 января
- Не ссорьтесь сегодня. Верили, если создать конфликт в вечер Крещения, то плохие отношения с человеком будут весь год.
- Не встречайте второй Сочельник в грязной или темной одежде.
- Не выражайтесь нецензурно.