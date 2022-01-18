18 января – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

18 января 2022 , 08:38
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Источник:

24 канал

18 января христиане отмечают второй Сочельник, который также имеет другое название – Голодная кутья. По традиции, хозяйка готовит постный ужин, такой, как и на первый Сочельник.

Именины сегодня празднуют: Григорий и Евгения.

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Приметы 18 января

  • Выпал снег в Крещенский сочельник – год будет урожайным.
  • Сильный южный ветер – к дождливому лету.
  • Облачный день 18 января – грибов осенью будет очень мало.
  • Какая погода на Крещенский сочельник – такой будет и Масленица.

Что нельзя делать 18 января

  • Не ссорьтесь сегодня. Верили, если создать конфликт в вечер Крещения, то плохие отношения с человеком будут весь год.
  • Не встречайте второй Сочельник в грязной или темной одежде.
  • Не выражайтесь нецензурно.
Автор: Андріана Будиш