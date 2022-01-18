Іменини сьогодні святкують: Григорій та Євгенія.
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Прикмети 18 січня
- Випав сніг у Водохресний Святвечір – рік буде врожайним.
- Сильний південний вітер – до дощового літа.
- Хмарний день 18 січня – грибів восени буде дуже мало.
- Яка погода на Водохресний Святвечір – такою буде і Масниця.
Що не можна робити 18 січня
- Не сваріться сьогодні. Вірили, якщо створити конфлікт на Надвечір'я Хрещення, то погані стосунки з людиною будуть увесь рік.
- Не зустрічайте Другий Святвечір у брудному чи темному одязі.
- Не лайтесь.