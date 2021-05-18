Именины сегодня отмечает Ирина.
Актуально Любовный гороскоп на неделю 17 – 23 мая для всех знаков Зодиака
Приметы 18 мая
- Птицы перестали щебетать – ждите осадки.
- Непогода в этот день – будет урожай пшеницы.
- Гуси 18 мая в сухом месте прихорашиваются – скоро наступят холода. Если они в воде полощутся, то будет тепло.
- Идет дождь с перерывами – ждите ухудшения погоды.
- Солнечно и ясно 18 мая – погода скоро изменится на ветреную.
Что нельзя делать 18 мая
- На Ирины нельзя оставлять старую траву на поле.
- В этот день нельзя мужчинам сажать овощи на огороде. Верили, что в этот день это должны были делать только женщины.
- После высадки рассады нельзя есть хлеб, ведь, по поверью, куры выклюют всю вашу рассаду.
- Не обрабатывайте сейчас деревья в саду, ведь так они не дадут урожая.
- Не откладывайте ваши дела на потом. Важно все выполнить заблаговременно.