Именины сегодня отмечает Ирина.

Актуально Любовный гороскоп на неделю 17 – 23 мая для всех знаков Зодиака

Приметы 18 мая

  • Птицы перестали щебетать – ждите осадки.
  • Непогода в этот день – будет урожай пшеницы.
  • Гуси 18 мая в сухом месте прихорашиваются – скоро наступят холода. Если они в воде полощутся, то будет тепло.
  • Идет дождь с перерывами – ждите ухудшения погоды.
  • Солнечно и ясно 18 мая – погода скоро изменится на ветреную.

Что нельзя делать 18 мая

  • На Ирины нельзя оставлять старую траву на поле.
  • В этот день нельзя мужчинам сажать овощи на огороде. Верили, что в этот день это должны были делать только женщины.
  • После высадки рассады нельзя есть хлеб, ведь, по поверью, куры выклюют всю вашу рассаду.
  • Не обрабатывайте сейчас деревья в саду, ведь так они не дадут урожая.
  • Не откладывайте ваши дела на потом. Важно все выполнить заблаговременно.