18 ноября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
18 ноября 2021 , 10:53Читати новину українською
Источник:24 канал
18 ноября чествуют память архиепископа Ионы. Святой создавал и поддерживал приюты, где проживали обездоленные, вдовы и сироты. Также он прославился многочисленными чудесами, которые мог совершать с Божьей помощью.
День Ангела 18 ноября отмечают Тимофей и Григорий.
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Приметы 18 ноября
- Иней на вербе появился – зима будет длинной.
- Снег на землю упал неравномерно – на следующий год будет хороший урожай ржи.
- 18 ноября дождь – влажная погода продержится еще неделю.
- Солнечный день удался – скоро ждите мороз.
Что нельзя делать 18 ноября
- 18 ноября не стоит менять внешность. Поэтому визит к парикмахеру или косметологу лучше перенести.
- Не ругайтесь и не конфликтуйте с людьми.
- Лучше не рассказывать другим о будущих планах.