18 ноября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

18 ноября 2021 , 10:53
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Источник:

24 канал

18 ноября чествуют память архиепископа Ионы. Святой создавал и поддерживал приюты, где проживали обездоленные, вдовы и сироты. Также он прославился многочисленными чудесами, которые мог совершать с Божьей помощью.

День Ангела 18 ноября отмечают Тимофей и Григорий.

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Приметы 18 ноября

  • Иней на вербе появился – зима будет длинной.
  • Снег на землю упал неравномерно – на следующий год будет хороший урожай ржи.
  • 18 ноября дождь – влажная погода продержится еще неделю.
  • Солнечный день удался – скоро ждите мороз.

Что нельзя делать 18 ноября

  • 18 ноября не стоит менять внешность. Поэтому визит к парикмахеру или косметологу лучше перенести.
  • Не ругайтесь и не конфликтуйте с людьми.
  • Лучше не рассказывать другим о будущих планах.
Автор: Андріана Будиш