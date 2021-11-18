День Ангела 18 листопада святкують Тимофій та Григорій.

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Прикмети 18 листопада

  • Іній на вербі з'явився – зима буде довгою.
  • Сніг на землю впав нерівномірно – наступного року буде добрий врожай жита.
  • 18 листопада дощить – волога погода протримається ще тиждень.
  • Сонячний день вдався – скоро чекайте на мороз.

Що не можна робити 18 листопада

  • 18 листопада не варто змінювати зовнішність. Тож, візит до перукаря чи косметолога краще перенести.
  • Не лайтесь і не конфліктуйте з людьми.
  • Краще не розказувати іншим про майбутні плани.