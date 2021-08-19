19 августа – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
19 августа 2021 , 08:36Читати новину українською
Источник:24 канал
19 августа 2021 года в Украине празднуют Яблочный Спас. По-другому праздник еще называют Преображением Господня. Люди верили, что в это время природа преображается с летней в осеннюю. Что нельзя делать 19 августа узнавайте далее.
Яблочный Спас считается одним из первых праздников урожая. В этот день в храмах проводятся праздничные богослужения, где верующие освящают яблоки, мед и орехи. Также в корзины часто кладут пшеницу, бархатцы и васильки.
Важно Правила поведения во время Успенского поста 2021: что нельзя делать в праздник
Приметы 19 августа
- Погода 19 августа часто предусматривала погоду, которая будет зимой. Если в этот день тепло и солнечно, то зима будет снежной и морозной.
- Дождь 19 августа – осень пройдет с затяжными дождями.
- На небе виден ключ аистов, которые улетают – зима быстро придет.
Приметы 19 августа / Фото Pexels
Что нельзя делать 19 августа
- Так, как 19 августа приходится на Успенский пост, то в этот день не рекомендуют устраивать громкие гуляния и вечеринки.
- Не желательно сегодня употреблять алкоголь.
- Не держите зла на других 19 августа.