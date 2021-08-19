19 августа – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

19 августа 2021 , 08:36
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Источник:

24 канал

19 августа 2021 года в Украине празднуют Яблочный Спас. По-другому праздник еще называют Преображением Господня. Люди верили, что в это время природа преображается с летней в осеннюю. Что нельзя делать 19 августа узнавайте далее.

Яблочный Спас считается одним из первых праздников урожая. В этот день в храмах проводятся праздничные богослужения, где верующие освящают яблоки, мед и орехи. Также в корзины часто кладут пшеницу, бархатцы и васильки.

Важно Правила поведения во время Успенского поста 2021: что нельзя делать в праздник

Приметы 19 августа

  • Погода 19 августа часто предусматривала погоду, которая будет зимой. Если в этот день тепло и солнечно, то зима будет снежной и морозной.
  • Дождь 19 августа – осень пройдет с затяжными дождями.
  • На небе виден ключ аистов, которые улетают – зима быстро придет.


Приметы 19 августа / Фото Pexels

Что нельзя делать 19 августа

  • Так, как 19 августа приходится на Успенский пост, то в этот день не рекомендуют устраивать громкие гуляния и вечеринки.
  • Не желательно сегодня употреблять алкоголь.
  • Не держите зла на других 19 августа.
Автор: Андріана Будиш