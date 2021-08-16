Ежегодно в августе верующие ждут великое событие – Успенский пост. Этот пост посвящен дню Успения Богородицы, поэтому Церковь установила в него ряд правил и предостережений, которых нужно придерживаться, чтобы провести Успенский пост правильно.

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Что нельзя делать в Успенский пост-2021

Одним из главных запретов в Успенский пост – запрет на употребление в пищу мясных, молочных продуктов и яиц. От поста могут отказаться только женщины, которые выкармливают детей, беременные женщины, пожилые люди или люди, имеющие проблемы со здоровьем.



В Успенский пост строго запрещено употреблять алкоголь и курить.



В период поста нельзя ни с кем ссориться и создавать конфликты.

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Что нельзя делать в Успенский пост / Фото Unsplash

Также в Успенский пост не рекомендуют устраивать гуляния и посещать шумные вечеринки. Это время надо провести в покое и тишине.



Не ленитесь и не тратьте время зря.



Согласно законам церкви, в Успенский пост таинство венчания не проводится. Поэтому, лучше перенести свадьбу на другую дату.

Что можно делать в Успенский пост 2021

В первый день поста, когда выпадает праздник Медового Спаса, верующим необходимо посетить храм. На службе Божьей каждый христианин должен помолиться и покаяться за все совершенные грехи.



В этот период нужно сделать как можно больше хороших дел: помогать другим и заниматься благотворительностью.



Что можно делать в Успенский пост / Фото Unsplash