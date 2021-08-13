В 2021 году Успенский пост начинается 14 августа и продлится 15 дней – до 28 августа. В этот период принято отказываться от отдельной еды – яиц, мясных и молочных продуктов. Для того, чтобы соблюдение поста не навредило организму, церковь составила специальный календарь питания, чтобы каждый верующий в этот период смог получить пользу и для души, и для тела.
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Календарь питания в Успенский пост-2021 на каждый день
- 14 августа (суббота) – в Медовый Спас разрешено употреблять горячую пищу с добавлением сливочного или растительного масла. Можно готовить супы, каши и блюда из картофеля, тушеные и печеные овощи, грибы, хлеб. Можно пить вино.
- 15 августа (воскресенье) – горячая пища с маслом, допускается немного вина.
- 16 августа (понедельник) – сухоядение. Можно употреблять хлеб, мед, орехи, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, пророщенное зерно, компоты.
- 17 августа (вторник) – постная горячая пища без масла.
- 18 августа (среда) – сухоядение.
- 19 августа (четверг) – в Преображение Господне употребляют горячую пищу без сливочного или растительного масла. В праздник рацион можно пополнить рыбой и вином.
- 20 августа (пятница) – сухоядение.
Успенский пост 2021: меню / Фото Pixabay
- 21 августа (суббота) – горячая пища с маслом. Можно пить вино.
- 22 августа (воскресенье) – горячая пища с маслом. Можно пить вино.
- 23 августа (понедельник) – сухоядение.
- 24 августа (вторник) – горячая пища без масла.
- 25 августа (среда) – сухоядение.
- 26 августа (четверг) – горячая пища без масла.
- 27 августа (пятница) – сухоядение.
Что можно есть в Успенский пост-2021
Основную часть продуктов верующих во время Успенского поста должны составлять овощи, орехи, грибы, фрукты и ягоды.
Что можно есть в Успенский пост 2021 / Фото Pixabay
В понедельник, среду и пятницу Успенского поста христиане должны соблюдать сухоядение – разрешены вода, хлеб, соль, фрукты и овощи в сыром виде, сухофрукты и орехи.
Во вторники и четверги разрешаются горячие блюда без добавления сливочного и растительного масла. В субботу и воскресенье верующие могут употреблять горячую пищу с растительным маслом, а также могут пить вино.
Кроме запрета на яйца, мясные и молочные продукты, во время поста надо уменьшить употребление специй, соли и жареной пищи. Отдайте предпочтение тушеным или вареным блюдам.