Именины сегодня празднуют: Роман, Андрей, Лидия.
К слову Где искупаться в Киеве на Крещение-2022: список лучших мест
Приметы 19 января
- Если на Крещение метель, то в конце апреля следует ждать вьюгу.
- Холодная и ясная погода – к засушливому лету, а снежная и пасмурная – к хорошему урожаю.
- В полдень синие облака – к урожаю.
- На Крещение сильный ветер – к хорошему роению пчел.
- Звездная ночь – к урожаю гороха и ягод.
- Мороз ударил 19 января – ждите ухудшения погоды.
Что нельзя делать 19 января
- Поскольку Крещение является очень большим праздником, то в него церковь запрещает любой физический труд.
- Сегодня нельзя стирать и использовать воду зря.
- Не ругайтесь и не злословьте.
- Не встречайте праздник в темной одежде.