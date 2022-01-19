Именины сегодня празднуют: Роман, Андрей, Лидия.

К слову Где искупаться в Киеве на Крещение-2022: список лучших мест

Приметы 19 января

  • Если на Крещение метель, то в конце апреля следует ждать вьюгу.
  • Холодная и ясная погода – к засушливому лету, а снежная и пасмурная – к хорошему урожаю.
  • В полдень синие облака – к урожаю.
  • На Крещение сильный ветер – к хорошему роению пчел.
  • Звездная ночь – к урожаю гороха и ягод.
  • Мороз ударил 19 января – ждите ухудшения погоды.

Что нельзя делать 19 января

  • Поскольку Крещение является очень большим праздником, то в него церковь запрещает любой физический труд.
  • Сегодня нельзя стирать и использовать воду зря.
  • Не ругайтесь и не злословьте.
  • Не встречайте праздник в темной одежде.