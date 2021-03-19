19 марта – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
19 марта почитают святых Константина и Елены. Согласно многочисленным легендам, царица Елена и ее сын Константин смогли отыскать крест, на котором был распят Иисус Христос. Что нельзя делать 19 марта читайте дальше.
Источник:24 канал
Именины сегодня отмечают: Константин, Елена, Аркадий и Федор.
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Приметы 19 марта
- Слышен стук дятла – морозы продлятся долго.
- Весь день 19 марта мороз – лето будет жарким и засушливым.
- Лед тонет в реках – год будет неурожайным.
19 марта отмечается день святых Константина и Елены
Что нельзя делать 19 марта
- Сегодня не желательно употреблять алкоголь и курить. В дальнейшем эти плохие привычки могут поломать вам планы.
- Не ругайтесь. Считают, что 19 марта нецензурная лексика привлечет вдвое больше отрицательной энергии в вашу жизнь.
- Для того, чтобы на работе дела шли хорошо, не стоит рассказывать все подробности личной жизни коллегам.
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