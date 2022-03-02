2 марта – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
2 марта чествуют святого Феодора Тирона. Феодор считается защитником от злых людей и к нему молятся, чтобы он вернул домой пропавших. Помолитесь сегодня святому, чтобы он уберег наших воинов от вражеских пуль и помог украинским защитникам вернуться с победой живыми и невредимыми.
День Ангела 2 марта отмечает Феодор.
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Приметы 2 марта
- Погода 2 марта решит, какая погода будет летом.
- Туман утром – май будет холодным.
- Перистые облака плывут – на следующий день будет идти дождь.
2 марта – какой праздник сегодня
Молитва к святому Феодору Тирону
О, Преславный, великомученик ФеодорТирон. Услышь моление нас верных, величающих тебя и в смирении своем призывающих тебя от всей души. От юности ты показывал пламенную веру во Христа Господа и ради нее жизнь свою положенную, подай и нам молящимся душевные силы, во что соблюдать во все дни чистоту правой веры.
Показав мученичество исповедания веры в печи огненной, будь нам образом в ревности проповеди Истины Христовой. Огороды верных от греха язычества и отступничества, держи и нас чистыми от еретических происков и всякого дьявольского наводнения.
О, Преблаженнейший, великомученик Феодори, своим покровительством у Престола Всевышнего умоляй Господа Бога, да даст нам благодатные силы, чтобы направить пути жизни нашей по Слову Божию во спасение душ наших. Как твоими молитвами получив благодать и милость, прославим всех благих Бога Единого, в Троице Святой Славимой, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Что нельзя делать 2 марта
- Не падайте духом! Наша земля и мы выстоим против любого врага.
- Не забывайте помогать тем, кто в этом сейчас больше всего нуждается.