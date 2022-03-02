2 марта – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

2 марта чествуют святого Феодора Тирона. Феодор считается защитником от злых людей и к нему молятся, чтобы он вернул домой пропавших. Помолитесь сегодня святому, чтобы он уберег наших воинов от вражеских пуль и помог украинским защитникам вернуться с победой живыми и невредимыми.

День Ангела 2 марта отмечает Феодор.

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Приметы 2 марта

Погода 2 марта решит, какая погода будет летом.

Туман утром – май будет холодным.

Перистые облака плывут – на следующий день будет идти дождь.



2 марта – какой праздник сегодня

Молитва к святому Феодору Тирону

О, Преславный, великомученик ФеодорТирон. Услышь моление нас верных, величающих тебя и в смирении своем призывающих тебя от всей души. От юности ты показывал пламенную веру во Христа Господа и ради нее жизнь свою положенную, подай и нам молящимся душевные силы, во что соблюдать во все дни чистоту правой веры.

Показав мученичество исповедания веры в печи огненной, будь нам образом в ревности проповеди Истины Христовой. Огороды верных от греха язычества и отступничества, держи и нас чистыми от еретических происков и всякого дьявольского наводнения.

О, Преблаженнейший, великомученик Феодори, своим покровительством у Престола Всевышнего умоляй Господа Бога, да даст нам благодатные силы, чтобы направить пути жизни нашей по Слову Божию во спасение душ наших. Как твоими молитвами получив благодать и милость, прославим всех благих Бога Единого, в Троице Святой Славимой, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Что нельзя делать 2 марта