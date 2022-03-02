День Ангела 2 березня святкує Феодор.

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Прикмети 2 березня

Погода 2 березня вирішить, яка погода буде улітку.

Туман вранці – травень буде холодним.

Перисті хмари пливуть – наступного дня падатиме дощ.



2 березня – яке свято сьогодні

Молитва до святого Феодора Тирона

О, Преславний, великомученику Феодору Тироне. Почуй моління нас вірних, що величають тебе і в смиренні своєму закликають тебе від усієї душі. Від юності ти показував полум'яну віру в Христа Господа і задля неї життя своє покладене, подай і нам молячим тобі душевні сили, в що дотримуватись у всі дні чистоту правої віри.

Показавши мучеництво сповідання віри в печі вогненною, будь нам образом у ревнощі проповідування Істини Христової. Огороди вірних від гріха язичництва і відступництва, тримай і нас чистими від єретичних підступів і всякого диявольського наводження.

О, Преблаженніший, великомучениче Феодорі, своїм заступництвом біля Престолу Всевишнього благай Господа Бога, нехай подасть нам благодатні сили, щоб направити шляхи життя нашого за Словом Божим на спасіння душ наших. Як твоїми молитвами отримавши благодать і милість, прославимо всіх благих Бога Єдиного, у Трійці Святій Славимій, Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь.

Що не можна робити 2 березня