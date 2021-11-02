2 ноября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

2 ноября украинские верующие чтят День поминовения усопших. Традиционно сегодня люди вспоминают умерших родственников и молятся у их могил.

По обычаю, все верующие в День поминовения должны посетить могилы своих родных и зажечь там свечу. В этот праздник проходят поминальные Службы Божьи, где прихожане подают записки с именами покойной родни. Это делают для того, чтобы священник вспоминал умерших во время литургии.

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Также 2 ноября чтят память христианского святого Артемия Антиохийского, жившего в IV веке.

Приметы 2 ноября

Волки воют – к морозу.

Снег выпал на сухую землю – к потеплению.

Лиственница сбросила ветки – ждите снегопада.

Ветер сорвался – теплой погоды уже не будет.

Что нельзя делать 2 ноября