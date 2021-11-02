2 ноября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

2 ноября 2021 , 08:15
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Источник:

24 канал

2 ноября украинские верующие чтят День поминовения усопших. Традиционно сегодня люди вспоминают умерших родственников и молятся у их могил.

По обычаю, все верующие в День поминовения должны посетить могилы своих родных и зажечь там свечу. В этот праздник проходят поминальные Службы Божьи, где прихожане подают записки с именами покойной родни. Это делают для того, чтобы священник вспоминал умерших во время литургии.

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Также 2 ноября чтят память христианского святого Артемия Антиохийского, жившего в IV веке.

Приметы 2 ноября

  • Волки воют – к морозу.
  • Снег выпал на сухую землю – к потеплению.
  • Лиственница сбросила ветки – ждите снегопада.
  • Ветер сорвался – теплой погоды уже не будет.

Что нельзя делать 2 ноября

  • Не ходите на кладбище после заката.
Автор: Андріана Будиш