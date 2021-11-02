За звичаєм, усі віряни на День поминання мають відвідати могили своїх рідних й запалити там свічку. У це свято відбуваються поминальні Служби Божі, де парафіяни подають записки з іменами покійної рідні. Це роблять для того, щоб священник згадував померлих під час літургії.

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Також 2 листопада відзначають пам'ять християнського святого Артемія Антіохійського, який жив у IV столітті.

Прикмети 2 листопада

Вовки виють – до морозу.

Сніг випав на суху землю – до потепління.

Модрина скинула гілки – очікуйте снігопаду.

Вітер зірвався – теплої погоди вже не буде.

Що не можна робити 2 листопада