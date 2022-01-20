20 января – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

08:31

20 января, сразу после Крещения, верующие чтят память Ивана Предтечи. Святой не только совершил обряд крещения Иисуса в водах реки Иордан, но и предсказал Его пришествие на эту землю. Именно поэтому церковь считает Крестителя одним из наиболее чтимых пророков.