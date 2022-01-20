20 января – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

20 января 2022 , 08:31
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Источник:

24 канал

20 января, сразу после Крещения, верующие чтят память Ивана Предтечи. Святой не только совершил обряд крещения Иисуса в водах реки Иордан, но и предсказал Его пришествие на эту землю. Именно поэтому церковь считает Крестителя одним из наиболее чтимых пророков.

День Ангела 20 января празднует Иван.

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Приметы 20 января

  • На Предтечи полнолуние, то весной будет сильное наводнение.
  • Метель 20 января – к ветрам и снегу на Масленицу.
  • Если в этот день идет дождь, или же стоит туман – будет богатый урожай.
  • Ясный день 20 января – будут морозы.


20 января отмечают Собор Иоанна Крестителя

Что нельзя делать 20 января

  • В этот день нельзя принимать подарки от малознакомых людей.
  • 20 января запрещали стирку.
  • В древности верили, что в праздник Иоанна Крестителя нельзя вышивать белыми нитями, потому что тогда в жизнь могли прийти беды.
  • Лучше не выходите из дома после наступления темноты.
  • Нельзя ругаться.
Автор: Андріана Будиш