20 января – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
20 января 2022 , 08:31Читати новину українською
Источник:24 канал
20 января, сразу после Крещения, верующие чтят память Ивана Предтечи. Святой не только совершил обряд крещения Иисуса в водах реки Иордан, но и предсказал Его пришествие на эту землю. Именно поэтому церковь считает Крестителя одним из наиболее чтимых пророков.
День Ангела 20 января празднует Иван.
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Приметы 20 января
- На Предтечи полнолуние, то весной будет сильное наводнение.
- Метель 20 января – к ветрам и снегу на Масленицу.
- Если в этот день идет дождь, или же стоит туман – будет богатый урожай.
- Ясный день 20 января – будут морозы.
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Что нельзя делать 20 января
- В этот день нельзя принимать подарки от малознакомых людей.
- 20 января запрещали стирку.
- В древности верили, что в праздник Иоанна Крестителя нельзя вышивать белыми нитями, потому что тогда в жизнь могли прийти беды.
- Лучше не выходите из дома после наступления темноты.
- Нельзя ругаться.