Сегодня праздник Крещения, хоть и без всех старинных обрядов, традиционно массово празднуют во всех регионах Украины. Многие верующие считают полезным для здоровья погрузиться в ледяную воду во время зимней стужи. Кстати, есть поверье, что в крещенской воде невозможно простудиться.

Читайте также Где искупаться в Киеве на Крещение-2022: список лучших мест

История праздника Крещения Господня

Жизненный путь Иисуса Христа изначально был очерчен великой целью – спасением человечества от грехов, в которые оно погрязло. Спаситель прошел много испытаний и каждый раз, тем больше открывался для людей. В символическом возрасте 30 лет Он решил принять крещение в водах реки Иордан, чтобы полностью отдаться цели своей жизни.

Крещение Иисуса Христа: история / Фото Pixabay

История Крещения не обошлась бы без Иоанна Предтечи. Именно он предсказал приход Иисуса в этот мир и в дальнейшем его окрестил. Согласно библейскому преданию, Предтеча и Христос были далекой родней и сверстниками, ведь мать Крестителя – Елизавета происходила из того же рода, что и Мария Дева.

Праведная Елизавета стала первой, кому Богородица возвестила о своем Благовещении. Когда Матерь Божья сказала, что на нее сошел Дух Божий – Елизавета почувствовала, что тоже носит ребенка под сердцем.

Иисуса крестил Иоанн Предтеча / Фото Pixabay

Когда Иисус пришел креститься к Предтече, тот чрезвычайно удивился, ведь знал, что у Сына Божия нет грехов, которые нужно отпустить. Святой Иоанн считал большим уважением провести обряд крещения над самим Мессией, но верил, что недостоин такого события. Тогда Иисус заверил, что не нужно его отговаривать, "ибо так надлежит нам исполнить все, что праведно".

Крещение Иисуса Христа имеет несколько значений. Считается, что этот день стал переломным в жизни Иисуса, потому что тогда официально началась Его публичная деятельность в мире. Христос не имел на себе грехов, чтобы откупиться от них крещением, но возжелал стать равным с обычными грешниками, чтобы помочь им.

Своим крещением Спаситель открыл небеса и впустил в сердце Дух Божий, сошедший на Него в подобии голубя. В тот момент Он отрекся от других сценариев жизни и принял то, что приготовил Ему Господь.

Традиции Крещения в Украине

В канун Крещения украинцы отмечают Второй Сочельник. Праздник имеет несколько названий – Голодная кутья, Подвечерие Крещения Господня, а также Щедрый вечер.

Традиции Крещения 2022 / Фото Pexels

Весь день в праздник нужно поститься, а вечером, с появлением первой звезды, семья садится ужинать. По традиции, в этот день девушки исполняют щедривки – песни, в которых те, кто щедруют желают дому хозяев богатства и согласия.

Не пропустите Второй Святый вечер: традиции празднования вечера перед Крещением

Самым массовым обычаем на Крещение является купание в ледяной воде. Священники и верующие идут к заранее прорубленной проруби, символу реки Иордан. После того, как священник освятит воду в проруби, троекратно погружая крест, зажигая огонь и читая молитву, желающие погружаются в воду с головой три раза, крестятся и произносят молитву.

Обычаи Крещения / Фото Pinterest

Также в этот день люди посещают праздничные литургии, где священнослужители освящают воду. В древности среди девушек было популярно умываться этой освященной водой, чтобы быть красивыми. Верили, что пить крещенскую воду нужно натощак, чтобы она очистила организм и укрепила его. Только после этого можно было употреблять пищу.

Мнения церкви относительно крещенских купаний

Православная Церковь Украины считает, что традиция нырять в прорубь на Крещение отнюдь не касается "смывания грехов". Представители ПЦУ утверждают, что "никакого церковного предписания в Украинской Церкви для свершения погружения в зимнюю воду нет и никогда не было".

Поскольку Христос был безгрешен, когда крестился, то обычные, грешные люди не могут следовать Его примеру. Освящение же воды в водоемах совершается в память о том, что Иисус погрузился в реку Иордан и освятил ее своей божественной силой.

Церковь предостерегает людей не купаться в ледяной воде, если они не подготовлены к этому, ведь такие погружения могут вызвать большой стресс для организма.

Читайте Кому категорически нельзя нырять в прорубь: что нужно знать о купании на Крещение

Что нельзя делать на Крещение-2022

Не думайте о плохих вещах и не ругайтесь, когда будете набирать крещенскую воду.

Если вы собираетесь купаться на Крещение, то обязательно исповедуйтесь и примите причастие перед этим. Не выполняйте обряд погружения без этих правил.

Запрещено употреблять алкоголь перед погружением.

Правила Крещения-2022 / Фото Pixabay