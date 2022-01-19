Нині свято Водохреща, хоч і без усіх прадавніх обрядів, традиційно масово святкують в усіх регіонах України. Багато вірян вважає корисним для здоров'я зануритися в крижану воду під час зимової холоднечі. До речі, є повір'я, що в хрещенській воді неможливо застудитися.

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Історія свята Хрещення Господнього

Життєвий шлях Ісуса Христа із самого початку був окреслений великою ціллю – спасінням людства від гріхів, у яких воно загрузло. Спаситель пройшов багато випробовувань й щоразу, то більше відкривався для людей. У символічному 30-річному віці Він вирішив прийняти хрещення у водах ріки Йордан, аби повністю віддатись меті свого життя.



Хрещення Ісуса Христа: історія / Фото Pixabay

Історія Хрещення не обійшлась би без Івана Предтечі. Саме він передрік прихід Ісуса у цей світ і у подальшому його охрестив. Згідно з біблійним переказом, Предтеча та Христос були далекою ріднею і однолітками, адже мати Хрестителя – Єлизавета походила з того ж роду, що й Марія Діва.

Праведна Єлизавета стала першою, кому Богородиця сповістила про своє Благовіщення. Саме тоді коли Матір Божа сказала, що на неї зійшов Дух Божий – Єлизавета відчула, що теж носить дитину під серцем.



Ісуса хрестив Іван Предтеча / Фото Pixabay

Коли Ісус прийшов хреститись до Предтечі, то той надзвичайно здивувався, адже знав, що у Сина Божого нема гріхів, які треба відпустити. Святий Іван вважав великою шаною провести обряд хрещення над самим Месією, але вірив, що є недостойним для такої події. Тоді Ісус запевнив, що не треба його відмовляти, "бо так належить нам виконати все, що праведне".

Хрещення Ісуса Христа має кілька значень. Вважають, що цей день став переломним у житті Ісуса, бо тоді офіційно розпочалась Його публічна діяльність у світі. Христос не мав на собі гріхів, щоб відкупитись від них хрещенням, але забажав стати рівним із звичайними грішниками, аби змогти їм допомогти.

Своїм хрещенням Спаситель відкрив небеса й впустив у власне серце Дух Божий, що зійшов на Нього у подобі голуба. У той момент Він відрікся від будь-яких інших сценаріїв життя й прийняв те, що приготував Йому Господь.

Традиції Водохреща в Україні

Напередодні Водохреща українці відзначають Другий Святвечір. Свято має декілька назв – Голодна кутя, Надвечір'я Хрещення Господнього, а також Щедрий вечір.



Традиції Водохреща 2022 / Фото Pexels

Весь день у свято треба постити, а ввечері, з появою першої зорі, родина сідає вечеряти. За традицією, у цей день дівчата виконують щедрівки – пісні, у яких щедрувальниці бажають дому господарів багатства і злагоди.

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Найбільш масовим звичаєм на Водохреще є купання в льодяній воді. Священники та віряни йдуть до заздалегідь прорубаної ополонки, символу річки Йордан. Після того, як священник освятить воду в ополонці, триразово занурюючи хрест, запалюючи вогонь і читаючи молитву, охочі занурюються у воду з головою три рази, хрестяться і вимовляють молитву.



Звичаї Водохреща / Фото Pinterest

Також цього дня люди відвідують святкові Літургії, де священнослужителі освячують воду. У давнину серед дівчат було популярним вмиватись цією освяченою водою, щоб бути вродливими. Вірили, що пити водохресну воду треба натще, аби вона очистила організм і зміцнила його. Лише після цього можна було вживати їжу.

Думки церкви стосовно водохресних купань

Православна Церква України вважає, що традиція пірнати в ополонку на Водохреще аж ніяк не стосується "змивання гріхів". Представники ПЦУ стверджують, що "жодного церковного припису в Українській Церкві для звершення занурення у зимову воду немає і ніколи не було".

Оскільки Христос був безгрішним, коли охрещувався, то звичайні, грішні люди не можуть наслідувати Його приклад. Освячення ж води у водоймах відбувається у згадку про те, що Ісус занурився у ріку Йордан і освятив її своєю божественною силою.

Церква застерігає людей не купатись у крижаній воді, якщо вони не підготовлені до цього, адже такі занурення можуть спричинити великий стрес для організму.

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Що не можна робити на Водохреще-2022

Не думайте про погані речі і не лайтесь, коли набиратимете водохресну воду.

Якщо ви збираєтесь купатись на Водохреще, то обов'язково посповідайтесь та прийміть причастя перед цим. Не виконуйте обряд занурення без цих правил.

Заборонено вживати алкоголь перед зануренням.



Правила Водохреща-2022 / Фото Pixabay