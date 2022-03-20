20 марта – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
20 марта 2022 , 09:02Читати новину українською
20 марта в Украине встречают день весеннего равноденствия. Так что уже с 21 марта продолжительность ночи будет сокращаться, а продолжительность дня будет увеличиваться.
Именины сегодня празднуют: Василий, Евгений и Ефрем.
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Приметы 20 марта
- Если 20 марта будет морозная погода, холод продержится еще долго.
- Птицы поют – скоро придет много тепла.
- Ясный день – хорошая погода будет целую неделю.
- Солнце прячется за облака и изредка выглядывает – апрель пройдет с дождями.
Что нельзя делать 20 марта
- Не ссорьтесь с близкими и не "выбрасывайте" агрессию на них.
- Не ругайтесь. Считается, что 19 марта нецензурная лексика привлечет вдвое больше негативной энергии в вашу жизнь.
- Настройтесь на позитив и не думайте плохого.