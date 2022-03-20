20 марта – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

20 марта 2022 , 09:02
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20 марта в Украине встречают день весеннего равноденствия. Так что уже с 21 марта продолжительность ночи будет сокращаться, а продолжительность дня будет увеличиваться.

Именины сегодня празднуют: Василий, Евгений и Ефрем.

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Приметы 20 марта

  • Если 20 марта будет морозная погода, холод продержится еще долго.
  • Птицы поют – скоро придет много тепла.
  • Ясный день – хорошая погода будет целую неделю.
  • Солнце прячется за облака и изредка выглядывает – апрель пройдет с дождями.

Что нельзя делать 20 марта

  • Не ссорьтесь с близкими и не "выбрасывайте" агрессию на них.
  • Не ругайтесь. Считается, что 19 марта нецензурная лексика привлечет вдвое больше негативной энергии в вашу жизнь.
  • Настройтесь на позитив и не думайте плохого. 
Автор: Андріана Будиш