Каждый год даты родительских суббот разные, ведь зависят от того, когда выпадут Пасха и Троица. В общей сложности насчитывается восемь больших поминальных суббот, которые в этом году чествуют с февраля до ноября.

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Родительские субботы делятся на следующие: две – Вселенские, то есть для поминовения всех усопших людей, живших на земле, начиная от Адама, три – во время Великого поста, и три частных. Хотя этот год для украинцев только начался, но начался печально – с войны.

В эти родительские субботы нам нужно вспомнить не только наших близких, но и всех погибших от рук российского диктатора Путина. Эти жертвы – обычное мирное население и военные, защищавшие нас. Они уже не смогут увидеть, как в Украине будет развеваться флаг и как отовсюду будет раздаваться слово "победа". Поэтому нам необходимо молиться за их упокоение и верить, что они все-таки нашли мир, может, и не тот, который искали.

Календарь родительских суббот на 2022 год

Вселенская Мясопустная суббота – 26 февраля

Первую поминальную субботу верующие отмечали 26 февраля. Обычно Мясопусную чествуют за неделю до Великого поста, который в этом году начался 7 марта. Украинцам тяжело было вспоминать о своей умершей родне в этот день, ведь на Украину цинично напали российские кафиры.

День поминовения второй недели Великого поста – 19 марта

Традиционно на вторую Седмицу верующие ходят на кладбища и заказывают заупокойную Службу Божью для усопших родных. Такую вторую родительскую субботу христиане Украины встретят 19 марта.

Третья Седмица Великого поста – 26 марта

В третью родительскую субботу христиане продолжают ходить на заупокойные литургии и подают записки за умерших, чтобы священник зачитывал их имена на Службе Божией.

Четвертая Седмица Великого поста – 2 апреля

Родительская суббота четвертой недели Великого поста приходится на 2 апреля. Заупокойная Литургия и панихида в этот день завершают цикл поминальных богослужений поста.

Родительские субботы: календарь на 2022 год

Радоница – 3 мая

Согласно церковным правилам, Радоницу верующие празднуют на девятый день после Пасхи. Это особый поминальный день, ведь он означает, что свет этого мира – Иисус Христос победил тьму, то есть смерть и воскрес.

Поминальная суббота для всех павших воинов – 9 мая

Родительская суббота 9 мая является единственным непереносимым поминальным днем. У него верующие отмечают память всех погибших в бою.

Вселенская Троицкая суббота – 11 июня

Троицкая суббота является предпоследним днем ​​поминального цикла. В ней люди чествуют всех умерших христиан, поэтому она и называется Вселенской. Так, как событие выпадает перед праздником Троицы, то у него принято посещать кладбище и украшать могилы родных зелеными веточками.

Дмитриевская поминальная суббота – 5 ноября