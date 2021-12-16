Встречаем 2022: какое животное стало символом этого года и в чем надо отмечать праздник

Согласно восточному календарю, символом 2022 года станет Водяной Тигр. Этому знаку присуща динамичность и постоянное развитие, поэтому такой активности следует ожидать и в новом году.

По китайскому календарю, Водяной Тигр является третьим животным, которое наследует себе год правления. Первой стала Крыса, а на втором месте разместился Белый Металлический Бык. Таких животных всего двенадцать. Верят, что каждый раз новое существо передает собственные черты характера тому году, в который оно правит.

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Что означает год Водяного Тигра?

Водяной Тигр – это знак, который сочетает в себе мудрость, силу и постоянное движение. Если сравнивать Тигра и Быка, то может показаться, что символ 2022 года очень импульсивный. Тем не менее, у этого хищника присутствуют спокойствие и глубокое терпение.

Похожим будет и грядущий год. Энергетика Тигра принесет в него много новых возможностей для развития, мотивации и желания действовать.

Что символизирует год Тигра / Фото Pinterest

Китайцы очень уважают Тигра и считают его защитником от зла и бед. Часто люди вешают изображение этого животного на входную дверь дома, чтобы защититься от демонов и болезней.

Не менее интересной является традиция дарить младенцам маленькие сапожки, разрисованные в окраску меха тигра. Верят, что такая обувь сделает малышей сильнее и здоровее. В целом в восточной культуре знак Тигра полон жизни и олицетворяет дух, стремление к прогрессу.

Что принесет год Водяного Тигра / Фото Pinterest

Хоть Тигр выглядит довольно мило, но не стоит забывать о его резкости и норове. Поэтому в этом году людям надо быть более осторожными со своими словами и поступками, чтобы в будущем такая необдуманность не привела к беде.

Как готовиться к году Тигра и в чем его встречать

По своей природе Тигр старается держаться в стороне от чужаков и шумных мест. Поэтому и его год стоит встретить в хорошей, спокойной и уютной атмосфере, чтобы ничто не отвлекало вашего внимания от празднования.

Можно провести это время с самыми родными людьми или лучшими друзьями. Это сблизит вас и в течение всего года вы будете строить хорошие отношения с этим окружением.

Как и в чем встретить год Тигра / Фото Pexels

Одним из самых частых вопросов, которые люди любят себе задавать перед Новым годом, является: "В каком цвете его встретить?" Верят, что таким образом можно "задобрить" животное-символ года.

В 2022 году рекомендуют не выбирать "кричащих" оттенков и те цвета, которые символизируют тревогу или опасность. Соответственно, стоит отказаться от яркого красного в одежде и декорациях дома.

Год Тигра: как украсить дом / Фото Pexels

Выбирайте пастельные цвета, к примеру, бежевый или голубой, который, к слову, является цветом водной стихии Тигра. Также для создания образов подойдут все оттенки зеленого.

Праздничный стол в год Тигра должен быть богатым. Готовьте салаты с зеленью и подайте на стол разнообразие фруктов. Стоит помнить, что Тигр – это хищник, поэтому мясные блюда его очень порадуют. Кстати, мясо может быть любым – от курицы до телятины.

Что дарить на год Тигра?

Тигр – животное свободолюбивое и его не тревожат домашная обстановка или обязанности. Поэтому и к подаркам в его год нужно отнестись с особым вниманием. Не дарите людям очень практичных и универсальных вещей, а присмотритесь к их увлечениям и хобби.

Что дарить на год Тигра 2022 / Фото Pexels

В этом году важно акцентировать именно на эстетичности. Хорошим сюрпризом может стать интересная настольная игра, красивый парфюм, стильный аксессуар, к примеру, кошелек, сумочка или ремень.

Какой подарок подарить на год Тигра 2022 / Фото Pexels

Также можно подарить не только вещь, но и эмоцию. Сходите с друзьями на квест, а любимому человеку устройте активное свидание – создайте вместе картину, создайте посуду или поужинайте в особом месте.

Когда наступит 2022 год по китайскому календарю

Китайский календарь отличается от общепринятого. Из-за привязки к лунному циклу дата восточного нового года непостоянная. Согласно этому календарю, китайский Новый год приходится на второе новолуние после зимнего солнцестояния.

Когда китайский Новый год 2022 / Фото Pixabay

Жители Украины будут отмечать год Водяного Тигра 1 февраля 2022 года, в 7:45 по киевскому времени. Продлится этот год до следующего новолуния – до 21 января 2023 года. Тогда Тигра заменит Кролик.