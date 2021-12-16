За китайським календарем, Водяний Тигр є третьою твариною, котра "перебирає" собі рік правління. Першим став Щур, а на другому місці розмістився Білий Металевий Бик. Таких тварин загалом є дванадцять. Вірять, що кожного разу нова істота передає власні риси характеру тому року, у який вона править.

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Що означає рік Водяного Тигра?

Водяний Тигр – це знак, який поєднує у собі мудрість, силу й постійний рух. Якщо порівнювати Тигра і Бика, то може здатись, що символ 2022 року дуже імпульсивний. Проте, у цього хижака присутні спокій і глибока терпеливість.

Схожим буде і прийдешній новий рік. Енергетика Тигра принесе у нього багато нових можливостей для розвитку, мотивації і бажання діяти.



Що символізує рік Тигра / Фото Pinterest

Китайці дуже поважають Тигра й вважають його захисником від зла й бід. Часто люди вішають зображення цієї тварини на вхідні двері оселі, аби захиститися від демонів і хвороб.

Не менш цікавою є традиція дарувати немовлятам маленькі чобітки, розмальовані у забарвлення хутра тигра. Вірять, що таке взуття зробить малюків сильнішими й здоровішими. Загалом у східній культурі знак Тигра сповнений життя і уособлює дух, прагнення до прогресу.



Що принесе рік Водяного Тигра / Фото Pinterest

Хоч Тигр виглядає доволі мило, та не варто забувати про його різкість і норов. Тож цьогоріч людям треба буде більш обережними зі своїми словами і вчинками, аби у майбутньому така необдуманість не зчинила халепи.

Як готуватись до року Тигра і в чому його зустрічати

За своєю природою Тигр намагається триматись осторонь чужаків й шумних місць. Тож і його рік варто зустріти у гарній, спокійній і затишній атмосфері, аби ніщо не відвертало вашої уваги від святкування.

Можна провести цей час з найріднішими людьми чи найкращими друзями. Це зблизить вас і протягом всього року ви будуватимете хороші стосунки з цим оточенням.



Як і в чому зустріти рік Тигра / Фото Pexels

Одним із найчастіших питань, які люди люблять собі ставити перед Новим роком є : "У якому кольорі його зустріти?" Вірять, що таким чином можна "задобрити" тварину-символ року.

У 2022 році рекомендують не обирати "крикливих" відтінків й тих кольорів, які символізують тривогу чи небезпеку. Тож, варто відмовитись від яскравого червоного в одязі та декораціях дому.



Рік Тигра: як прикрасити дім / Фото Pexels

Обирайте пастельні кольори, до прикладу, бежевий чи блакитний, який, до слова, є кольором водяної стихії Тигра. Також для створення образів підійдуть всі відтінки зеленого.

Святковий стіл у рік Тигра повинен бути багатим. Готуйте салати із зеленню й подайте на стіл різноманіття фруктів. Варто пам'ятати, що Тигр – це хижак, тож м'ясні страви його дуже потішать. До речі, м'ясо може бути будь-яким – від курятини до телятини.

Що дарувати на рік Тигра?

Тигр – тварина волелюбна і його не тривожать домашні обстановки чи обов'язки. Тож, і до подарунків в його рік потрібно поставитись з особливою увагою. Не даруйте людям дуже практичних й універсальних речей, а придивіться до їхніх захоплень і хобі.



Що дарувати на рік Тигра 2022 / Фото Pexels

Цьогоріч важливо закцентувати саме на естетичності. Гарним сюрпризом може стати цікава настільна гра, красивий парфум, стильний аксесуар, до прикладу, гаманець, сумочка чи ремінь.



Який подарунок подарувати на рік Тигра 2022 / Фото Pexels

Також можна подарувати не лише річ, а й емоцію. Сходіть з друзями на квест, а коханій людині влаштуйте активне побачення – створіть разом картину, зліпіть горщик чи повечеряйте в особливому місці.

Коли настане 2022 рік за китайським календарем

Китайський календар відрізняється від загальноприйнятого. Через прив'язаність до місячного циклу, дата східного нового року є непостійною. Згідно з цим календарем, китайський Новий рік припадає на другий молодик після зимового сонцестояння.



Коли китайський Новий рік 2022 / Фото Pixabay

Жителі України відзначатимуть рік Водяного Тигра 1 лютого 2022 року, о 7:45 за київським часом. Триватиме цей рік до наступного молодика – до 21 січня 2023 року. Тоді Тигра замінить Кролик.