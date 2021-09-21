Мария Дева родилась в семье Анны и Иоакима, которые долго не могли получить радость родительства и только на склоне лет смогли зачать ребенка. Перед рождением Марии, к ее матери пришел Ангел и сообщил, что скоро она родит девочку, которой суждено выносить Спасителя этого мира.

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День Ангела 21 сентября празднует Мария.

Приметы 21 сентября

Погода 21 сентября хорошая – осень будет теплой.

Идет дождь с самого утра – осадки могут затянуться еще на 40 дней.

Если утреннее солнце быстро высушит росу, не стоит ожидать зимой много снега, а если роса будет сохнуть до обеда, то впереди очень снежная зима.

Облака быстро плывут по небу – ожидайте дождливой недели.



21 сентября – какой праздник

Что нельзя делать 21 сентября