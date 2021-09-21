Мария Дева родилась в семье Анны и Иоакима, которые долго не могли получить радость родительства и только на склоне лет смогли зачать ребенка. Перед рождением Марии, к ее матери пришел Ангел и сообщил, что скоро она родит девочку, которой суждено выносить Спасителя этого мира.

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День Ангела 21 сентября празднует Мария.

Приметы 21 сентября

  • Погода 21 сентября хорошая – осень будет теплой.
  • Идет дождь с самого утра – осадки могут затянуться еще на 40 дней.
  • Если утреннее солнце быстро высушит росу, не стоит ожидать зимой много снега, а если роса будет сохнуть до обеда, то впереди очень снежная зима.
  • Облака быстро плывут по небу – ожидайте дождливой недели.

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Что нельзя делать 21 сентября

  • В этот день строго запрещена любая работа.
  • Нельзя ругаться и злиться.
  • Сегодня откажитесь от вечеринок и шумных событий. 21 сентября лучше провести в гармонии и тишине. Сконцентрировавшись на себе, вы сможете найти ответы на вопросы, которые вас давно тревожат.