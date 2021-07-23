23 июля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

23 июля 2021 , 08:30
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Источник:

24 канал

23 июля почитается память Антония Печерского, которого называют Громовержцем. Святой Антоний известен своим большим вкладом в развитие религиозной сферы, ведь именно он основал Киево-Печерскую лавру.

Именины 23 июля празднуют: Антон, Александр и Георгий.

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Приметы 23 июля

  • Ночью 23 июля началась гроза – будет хорошая погода.
  • Лягушки по берегу прыгают – примета того, что будет хорошая погода.
  • Если 23 июля приходится на пятницу или среду, и в этот день гремит гром – рыба будет хорошо ловиться.
  • Солнце на Антония означает ветреную погоду на следующий день.

Что нельзя делать 23 июля

  • Не сплетничайте сегодня.
  • 23 июля не выясняйте отношения с родными людьми.
  • Не рассказывайте подробностей вашей жизни малознакомым людям.
Автор: Квітослава Туз