23 июля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
23 июля 2021 , 08:30Читати новину українською
Источник:24 канал
23 июля почитается память Антония Печерского, которого называют Громовержцем. Святой Антоний известен своим большим вкладом в развитие религиозной сферы, ведь именно он основал Киево-Печерскую лавру.
Именины 23 июля празднуют: Антон, Александр и Георгий.
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Приметы 23 июля
- Ночью 23 июля началась гроза – будет хорошая погода.
- Лягушки по берегу прыгают – примета того, что будет хорошая погода.
- Если 23 июля приходится на пятницу или среду, и в этот день гремит гром – рыба будет хорошо ловиться.
- Солнце на Антония означает ветреную погоду на следующий день.
Что нельзя делать 23 июля
- Не сплетничайте сегодня.
- 23 июля не выясняйте отношения с родными людьми.
- Не рассказывайте подробностей вашей жизни малознакомым людям.