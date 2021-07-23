Іменини 23 липня святкують: Антон, Олександр і Георгій.
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Прикмети 23 липня
- Вночі 23 липня розпочалася гроза – буде гарна погода.
- Жаби берегом стрибають – прикмета того, що буде гарна погода.
- Якщо 23 липня припадає на п'ятницю або середу, і в цей день гримить грім – значить, риба буде добре ловитися.
- Сонце на Антонія означає вітряну погоду наступного дня.
Що не можна робити 23 липня
- Не пліткуйте сьогодні.
- 23 липня не вияснюйте стосунки з рідними людьми.
- Не розповідайте подробиць вашого життя малознайомим людям.