Іменини 23 липня святкують: Антон, Олександр і Георгій.

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Прикмети 23 липня

  • Вночі 23 липня розпочалася гроза – буде гарна погода.
  • Жаби берегом стрибають – прикмета того, що буде гарна погода.
  • Якщо 23 липня припадає на п'ятницю або середу, і в цей день гримить грім – значить, риба буде добре ловитися.
  • Сонце на Антонія означає вітряну погоду наступного дня.

Що не можна робити 23 липня

  • Не пліткуйте сьогодні.
  • 23 липня не вияснюйте стосунки з рідними людьми.
  • Не розповідайте подробиць вашого життя малознайомим людям.