Именины 23 июня празднуют Александр, Антонина, Тимофей.

К слову Выходные в июне 2021: сколько дней будут отдыхать жители Украины

Приметы 23 июня

  • Духота во время восхода солнца 23 июня – будут дожди.
  • Если туман водой стелется – будет богатый урожай грибов.
  • Голуби прячутся в солнечный день – к ненастью.
  • Если идет "слепой дождь", то непогода скоро пройдет.

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23 июня – какой праздник сегодня / Фото Pixabay

Что нельзя делать 23 июня

  • Не стоит разочаровываться в неудачах, которые вас недавно постигли. Оглянитесь назад, ведь это ваш опыт! В будущем неудачные дела помогут вам сделать лучший выбор или подскажут, как вам действовать в ситуациях, которые сложатся.
  • 23 июня наконец займитесь тем, что давно откладывали. Откладывая дела, вы их не решаете, а создаете в себе дополнительную тревожность.