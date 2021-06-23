Именины 23 июня празднуют Александр, Антонина, Тимофей.
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Приметы 23 июня
- Духота во время восхода солнца 23 июня – будут дожди.
- Если туман водой стелется – будет богатый урожай грибов.
- Голуби прячутся в солнечный день – к ненастью.
- Если идет "слепой дождь", то непогода скоро пройдет.
23 июня – какой праздник сегодня / Фото Pixabay
Что нельзя делать 23 июня
- Не стоит разочаровываться в неудачах, которые вас недавно постигли. Оглянитесь назад, ведь это ваш опыт! В будущем неудачные дела помогут вам сделать лучший выбор или подскажут, как вам действовать в ситуациях, которые сложатся.
- 23 июня наконец займитесь тем, что давно откладывали. Откладывая дела, вы их не решаете, а создаете в себе дополнительную тревожность.