Поздравление с днем Ангела сегодня принимает Григорий.

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Приметы 23 января

  • На деревьях виден иней – лето будет прохладным и ненастным.
  • Если в день 23 января дует ветер с юга – в июне ждите гроз и дождей.
  • Ясная погода предвещает сухое и жаркое лето.
  • Если иней 23 января не проходит до вечера – это примета к тому, что вскоре погода испортится.

Что нельзя делать 23 января

  • Не планируйте дальние путешествия в этот день.
  • Не позволяйте людям манипулировать вашими эмоциями. Воспринимайте всю информацию в этот день здраво и без горячки.