Поздравление с днем Ангела сегодня принимает Григорий.
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Приметы 23 января
- На деревьях виден иней – лето будет прохладным и ненастным.
- Если в день 23 января дует ветер с юга – в июне ждите гроз и дождей.
- Ясная погода предвещает сухое и жаркое лето.
- Если иней 23 января не проходит до вечера – это примета к тому, что вскоре погода испортится.
Что нельзя делать 23 января
- Не планируйте дальние путешествия в этот день.
- Не позволяйте людям манипулировать вашими эмоциями. Воспринимайте всю информацию в этот день здраво и без горячки.