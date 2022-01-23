23 января – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
23 января 2022 , 09:05Читати новину українською
Источник:24 канал
23 января верующие отмечают память Пратулинских мучеников – католических мирян села Пратулина, расстрелянных царскими солдатами. В 1996 году мученики были причислены папой Иоанном-Павлом II к лику блаженных.
Поздравление с днем Ангела сегодня принимает Григорий.
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Приметы 23 января
- На деревьях виден иней – лето будет прохладным и ненастным.
- Если в день 23 января дует ветер с юга – в июне ждите гроз и дождей.
- Ясная погода предвещает сухое и жаркое лето.
- Если иней 23 января не проходит до вечера – это примета к тому, что вскоре погода испортится.
Что нельзя делать 23 января
- Не планируйте дальние путешествия в этот день.
- Не позволяйте людям манипулировать вашими эмоциями. Воспринимайте всю информацию в этот день здраво и без горячки.