23 ноября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
23 ноября 2021 , 08:35Читати новину українською
Источник:24 канал
23 ноября православные христиане отмечают память шести апостолов: Ераста, Олимпа, Родиона, Сосипатра, Куарта и Тертия. Также в этот день чествуют святого Георгия (Юрия) Победоносца.
Именины 23 ноября празднуют Георгий и Юрий.
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Приметы 23 ноября
- На Георгия выпало много снега – зима пройдет без морозов.
- Туман 23 ноября – будет оттепель.
- На воробьиных гнездах много пуха – ждите мороза.
- 23 ноября воробьи прячутся в траве – зима будет снежной.
Что нельзя делать 23 ноября
- 23 ноября старайтесь не злиться по пустякам. Если у вас что-то не получилось – на некоторое время перестаньте заниматься этим делом. Так вы сможете успокоиться и взглянуть на ситуацию "со стороны".
- Если вам хочется сменить окружение – сделайте это. От этого зависит ваше развитие и мотивация. Не терпите к себе хамское поведение со стороны других людей.