Іменини 23 листопада святкують Георгій та Юрій.
Читайте Гороскоп на тиждень 22 – 28 листопада 2021 для всіх знаків Зодіаку
Прикмети 23 листопада
- На Георгія випало багато снігу – зима пройде без морозів.
- Туман 23 листопада – буде відлига.
- На горобиних гніздах багато пуху – чекайте морозу.
- 23 листопада горобці ховаються у траві – зима буде сніжною.
Що не можна робити 23 листопада
- 23 листопада намагайтесь не злитись через дурниці. Якщо вам щось не вийшло – на деякий час перестаньте займатись цією справою. Так ви зможете заспокоїтись і глянути на ситуацію "збоку".
- Якщо вам хочеться змінити оточення – зробіть це. Від цього залежить ваш розвиток і мотивація. Не терпіть до себе хамської поведінки з боку інших людей.