День Ангела 23 октября празднуют: Андрей, Евлампий и Евлампия.

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Приметы 23 октября

  • Облака быстро плывут – скоро будет мороз.
  • На рассвете заморозок – ожидайте снег вечером.
  • Солнце ясно светит – погода будет хорошей.
  • Луны за облаками не видно – похолодание придет с сильными ветрами.
  • Мыши роют норки – к холоду.

Что нельзя делать 23 октября

  • Не стоит отправляться в дальний путь в этот день.
  • В древности, 23 октября женщинам не рекомендовали стричь волосы, ведь так можно было потерять всю красоту.