23 октября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
23 октября 2021 , 09:13Читати новину українською
Источник:24 канал
23 октября в народном календаре отмечают несгибаемых брата и сестры Евлампия и Евлампии. Святые жили во времена жестокого гонения христиан и сами испытали страдания от рук язычников.
День Ангела 23 октября празднуют: Андрей, Евлампий и Евлампия.
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Приметы 23 октября
- Облака быстро плывут – скоро будет мороз.
- На рассвете заморозок – ожидайте снег вечером.
- Солнце ясно светит – погода будет хорошей.
- Луны за облаками не видно – похолодание придет с сильными ветрами.
- Мыши роют норки – к холоду.
Что нельзя делать 23 октября
- Не стоит отправляться в дальний путь в этот день.
- В древности, 23 октября женщинам не рекомендовали стричь волосы, ведь так можно было потерять всю красоту.