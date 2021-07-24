День ангела 24 июля отмечает Ольга.
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Приметы 24 июля
- Дождь 24 июля знаменует хороший улов у рыбаков.
- 24 июля солнечная погода – то ожидается богатый урожай зерна.
- Птицы летают низко – будет сильная гроза.
- Внезапное похолодание – скоро придет осень.
Что нельзя делать 24 июля
- Не занимайтесь сегодня тяжелым физическим трудом.
- Также не рекомендуют купаться 24 июля.
- Не ссорьтесь ни с кем.
- Не распространяйте сплетен.