День ангела 24 июля отмечает Ольга.

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Приметы 24 июля

  • Дождь 24 июля знаменует хороший улов у рыбаков.
  • 24 июля солнечная погода – то ожидается богатый урожай зерна.
  • Птицы летают низко – будет сильная гроза.
  • Внезапное похолодание – скоро придет осень.

Что нельзя делать 24 июля

  • Не занимайтесь сегодня тяжелым физическим трудом.
  • Также не рекомендуют купаться 24 июля.
  • Не ссорьтесь ни с кем.
  • Не распространяйте сплетен.