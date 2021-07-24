24 июля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

24 июля 2021 , 09:00
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Источник:

24 канал

24 июля церковь чтит память святой равноапостольной княгини Ольги, которая стала едва ли не первой, кто принял христианство еще до Крещения Руси. Что нельзя делать 24 июля – читайте в материале.

День ангела 24 июля отмечает Ольга.

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Приметы 24 июля

  • Дождь 24 июля знаменует хороший улов у рыбаков.
  • 24 июля солнечная погода – то ожидается богатый урожай зерна.
  • Птицы летают низко – будет сильная гроза.
  • Внезапное похолодание – скоро придет осень.

Что нельзя делать 24 июля

  • Не занимайтесь сегодня тяжелым физическим трудом.
  • Также не рекомендуют купаться 24 июля.
  • Не ссорьтесь ни с кем.
  • Не распространяйте сплетен.
Автор: Квітослава Туз