24 июня – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

24 июня верующие отмечают Рождество Иоанна Предтечи. Согласно библейским преданиям, на свет должен был родиться ребенок, появление которого будет предсказывать, что Мессия вот-вот придет на эту землю. Этим малышом и стал Иван Предтеча.

Иоанн Креститель родился в семье священника Захарии и Елизаветы, которая была родственницей Богородицы. Родители Иоанна Предтечи долго не могли иметь детей, хотя и молились Господу годами. Однако, когда Захария был на литургии, к нему явился Архангел Гавриил, который возвестил мужчине, что у него родится сын.

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Приметы 24 июня

24 июня вечер пасмурный – на следующий день ждите дождя.

Ласточки суетятся – будет гроза.

Солнечный день на Ивана Предтечи – неделя будет теплой.

Багровый закат 24 июня – ожидайте засуху.

Что нельзя делать 24 июня