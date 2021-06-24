Іван Хреститель народився у сім'ї священика Захарії і Єлизавети, яка була родичкою Богородиці. Батьки Івана Предтечі довго не могли мати дітей, хоч і молились до Господа роками. Однак, коли Захарія був на літургії до нього з'явився Архангел Гавриїл, який сповістив чоловіку, що у нього народиться син.
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Прикмети 24 червня
- 24 червня вечір похмурий – наступного дня чекайте дощу.
- Ластівки метушаться – буде гроза.
- Сонячний день на Івана Предтечі – тиждень буде теплим.
- Багряний захід сонця 24 червня – очікуйте на засухи.
Що не можна робити 24 червня
- 24 червня не рекомендується вишивати й займатись рукоділлям.
- Не носіть сьогодні чорного одягу.
- Не сваріться з рідними.