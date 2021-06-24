Іван Хреститель народився у сім'ї священика Захарії і Єлизавети, яка була родичкою Богородиці. Батьки Івана Предтечі довго не могли мати дітей, хоч і молились до Господа роками. Однак, коли Захарія був на літургії до нього з'явився Архангел Гавриїл, який сповістив чоловіку, що у нього народиться син.

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Прикмети 24 червня

  • 24 червня вечір похмурий – наступного дня чекайте дощу.
  • Ластівки метушаться – буде гроза.
  • Сонячний день на Івана Предтечі – тиждень буде теплим.
  • Багряний захід сонця 24 червня – очікуйте на засухи.

Що не можна робити 24 червня

  • 24 червня не рекомендується вишивати й займатись рукоділлям. 
  • Не носіть сьогодні чорного одягу.
  • Не сваріться з рідними.