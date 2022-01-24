24 января – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

24 января 2022 , 08:44
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Источник:

24 канал

24 января отмечают Феодосиев день. В церковном календаре 24 января считается днем памяти двух святых, с именами Феодосий. Верующие в этот день вспоминают преподобного Феодосия Великого и преподобного Феодосия Антиохийского.

Именины празднует Феодосий.

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Приметы 24 января

  • Если погода в этот день будет теплой, следовательно, весна наступит рано. В народе говорили: "На Федосея тепло – дело на раннюю весну пошло".
  • Утром идет снег – вечером ударит мороз, и холодные дни продлятся долго.
  • На крышах 24 января висят сосульки – февраль месяц будет теплым.
  • Собака на Феодосия лает – кто-то из семьи заболеет.

Что нельзя делать 24 января

  • Если вы нашли на дороге какую-то вещь или деньги, не поднимайте их. Вместе с ними в дом можно принести ссоры и болезни.
  • Лучше не просить помощи у малознакомых людей сегодня.
Автор: Андріана Будиш