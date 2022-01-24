24 января – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
24 января 2022 , 08:44Читати новину українською
Источник:24 канал
24 января отмечают Феодосиев день. В церковном календаре 24 января считается днем памяти двух святых, с именами Феодосий. Верующие в этот день вспоминают преподобного Феодосия Великого и преподобного Феодосия Антиохийского.
Именины празднует Феодосий.
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Приметы 24 января
- Если погода в этот день будет теплой, следовательно, весна наступит рано. В народе говорили: "На Федосея тепло – дело на раннюю весну пошло".
- Утром идет снег – вечером ударит мороз, и холодные дни продлятся долго.
- На крышах 24 января висят сосульки – февраль месяц будет теплым.
- Собака на Феодосия лает – кто-то из семьи заболеет.
Что нельзя делать 24 января
- Если вы нашли на дороге какую-то вещь или деньги, не поднимайте их. Вместе с ними в дом можно принести ссоры и болезни.
- Лучше не просить помощи у малознакомых людей сегодня.