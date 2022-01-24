Іменини святкує Феодосій.
До слова Вихідні у 2022 році: календар святкових днів в Україні
Прикмети 24 січня
- Якщо погода цього дня буде теплою, отже, весна настане рано. У народі казали: "На Федосія тепло – справа на ранню весну пішла".
- Вранці йде сніг – ввечері вдарить мороз, і холодні дні триватимуть довго.
- На дахах 24 січня висять бурульки – лютий місяць буде теплим.
- Собака на Феодосія гавкає – хтось із родини захворіє.
Що не можна робити 24 січня
- Якщо ви знайшли на дорозі якусь річ чи гроші – не підіймайте їх. Разом із ними у дім можна принести сварки і хвороби.
- Краще не просити допомоги у малознайомих людей сьогодні.