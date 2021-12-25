Дева Мария родила Иисуса Христа в Вифлееме. Тогда царь Ирод разыскивал маленького Сына Божия и хотел его убить, и Богоматери пришлось рожать Иисуса в бедном хлеву, чтобы их не нашли. Первыми, кто узнал о приходе Спасителя в этот мир, стали пастухи, которых известили ангелы.
Читайте также: Выходные в январе-2022: сколько украинцы будут отдыхать на Новый год и рождественские праздники
Через некоторое время пришли мудрецы с Востока, узнавшие о появлении Мессии. Дорогу в город им указала яркая звезда. Рождение Иисуса Христа открыло возможность спасения души и вечной жизни для каждого христианина.
Приметы 25 декабря
- На дворе солнце – примета к тому, что праздники будут удачными.
- Мрачное утро – ждите раннюю весну.
- Какая погода 25 декабря, такой будет и 31 декабря.
Приметы на Рождество 25 декабря
Что нельзя делать 25 декабря
- Сегодня запрещен любой труд.
- Ни с кем не ссорьтесь в этот день. Сквернословить в такой великий праздник – большой грех.
- Не врите.
- Не забудьте посетить храм.