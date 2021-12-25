25 декабря – какой сегодня праздник и чего нельзя делать в этот день

25 декабря 2021 года украинские верующие по григорианскому календарю празднуют Рождество. Праздник является очень почитаемым и одним из крупнейших, ведь именно в этот день родился Спаситель этого мира – Иисус Христос.

Дева Мария родила Иисуса Христа в Вифлееме. Тогда царь Ирод разыскивал маленького Сына Божия и хотел его убить, и Богоматери пришлось рожать Иисуса в бедном хлеву, чтобы их не нашли. Первыми, кто узнал о приходе Спасителя в этот мир, стали пастухи, которых известили ангелы.

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Через некоторое время пришли мудрецы с Востока, узнавшие о появлении Мессии. Дорогу в город им указала яркая звезда. Рождение Иисуса Христа открыло возможность спасения души и вечной жизни для каждого христианина.

Приметы 25 декабря

На дворе солнце – примета к тому, что праздники будут удачными.

Мрачное утро – ждите раннюю весну.

Какая погода 25 декабря, такой будет и 31 декабря.



Приметы на Рождество 25 декабря

Что нельзя делать 25 декабря