День Ангела 25 июня отмечают Андрей, Анна, Арсений и Онуфрий.
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Приметы 25 июня
- Вечером много росы и тумана – в ближайшие дни будет славная погода.
- На небе звезды видно – к солнечному дню.
- Птицы высоко летают – к солнцу, низко – к ненастью.
- Верили, что сон с 24 на 25 мая исполнится в течение недели.
Что нельзя делать 25 июня
- Прислушайтесь к своему внутреннему голосу и не игнорируйте его. Вы уже знаете выход из ситуации, которая сложилась – просто доверьтесь себе.
- Не "заваливайте" себя работой. Иногда лучше дать себе отдохнуть, чтобы вернуться к задачам со свежими мыслями и обновленной мотивацией.