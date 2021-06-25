25 июня – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

08:30

25 июня христиане отмечают день святого Онуфрия Великого. Святой отправился в пустыню и решил там остаться, чтобы доказать Богу свою веру. Согласно преданию, Господь убедился в праведности Онуфрия и приказал двум ангелам ежедневно приносить ему святое Причастие.