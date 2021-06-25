25 июня – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

25 июня 2021 , 08:30
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Источник:

24 канал

25 июня христиане отмечают день святого Онуфрия Великого. Святой отправился в пустыню и решил там остаться, чтобы доказать Богу свою веру. Согласно преданию, Господь убедился в праведности Онуфрия и приказал двум ангелам ежедневно приносить ему святое Причастие.

День Ангела 25 июня отмечают Андрей, Анна, Арсений и Онуфрий.

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Приметы 25 июня

  • Вечером много росы и тумана – в ближайшие дни будет славная погода.
  • На небе звезды видно – к солнечному дню.
  • Птицы высоко летают – к солнцу, низко – к ненастью.
  • Верили, что сон с 24 на 25 мая исполнится в течение недели.

Что нельзя делать 25 июня

  • Прислушайтесь к своему внутреннему голосу и не игнорируйте его. Вы уже знаете выход из ситуации, которая сложилась – просто доверьтесь себе.
  • Не "заваливайте" себя работой. Иногда лучше дать себе отдохнуть, чтобы вернуться к задачам со свежими мыслями и обновленной мотивацией.
Автор: Квітослава Туз