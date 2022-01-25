Поздравление с днем Ангела сегодня принимает Татьяна.

К слову Гороскоп на неделю 24 – 30 января 2022 года для всех знаков Зодиака

Приметы 25 января

  • На ночном небе отчетливо видны звезды – весна будет ранней.
  • Снег 25 января падает – летом будут падать дожди.
  • Солнце 25 января взойдет рано – к быстрому потеплению и прилету птиц из тёплых краев.
  • Ясная погода – летом будет хороший урожай.

25 січня Тетянин день

25 января – Татьянин день

Что нельзя делать 25 января

  • В этот день нельзя было заниматься уборкой и рукоделием.
  • Не отказывайте, если у вас попросят еду.
  • Не ссорьтесь с родными.