Поздравление с днем Ангела сегодня принимает Татьяна.
К слову Гороскоп на неделю 24 – 30 января 2022 года для всех знаков Зодиака
Приметы 25 января
- На ночном небе отчетливо видны звезды – весна будет ранней.
- Снег 25 января падает – летом будут падать дожди.
- Солнце 25 января взойдет рано – к быстрому потеплению и прилету птиц из тёплых краев.
- Ясная погода – летом будет хороший урожай.
25 января – Татьянин день
Что нельзя делать 25 января
- В этот день нельзя было заниматься уборкой и рукоделием.
- Не отказывайте, если у вас попросят еду.
- Не ссорьтесь с родными.