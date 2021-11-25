День Ангела 25 ноября отмечают Константин и Александр.
Читайте Любовный гороскоп на неделю с 22 по 28 ноября для всех знаков Зодиака
Приметы 25 ноября
- Еще не похолодало – весна будет ранней.
- Темнота утром наблюдается – вечером будут заморозки.
- Облака плывут против ветра – ждите снегопад в ближайшее время.
- Снег выпал 25 ноября – пролежит до весны, а самая весна будет поздней.
Что нельзя делать 25 ноября
- В старину верили, что в этот день не стоит покупать новую обувь.
- Также не отправляйтесь в далекое путешествие 25 ноября.
- В этот день будьте особенно осторожны на дорогах.
- Не "загорайтесь" при ссорах и вообще их лучше избегать.