День Ангела 25 ноября отмечают Константин и Александр.

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Приметы 25 ноября

  • Еще не похолодало – весна будет ранней.
  • Темнота утром наблюдается – вечером будут заморозки.
  • Облака плывут против ветра – ждите снегопад в ближайшее время.
  • Снег выпал 25 ноября – пролежит до весны, а самая весна будет поздней.

Что нельзя делать 25 ноября

  • В старину верили, что в этот день не стоит покупать новую обувь.
  • Также не отправляйтесь в далекое путешествие 25 ноября.
  • В этот день будьте особенно осторожны на дорогах.
  • Не "загорайтесь" при ссорах и вообще их лучше избегать.