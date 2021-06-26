26 июня – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
26 июня 2021 , 09:00Читати новину українською
Источник:24 канал
26 июня верующие отмечают день мученицы Акилины. Еще в раннем возрасте Акилина искренне уверовала в Христа и стала христианкой. Однако, общество не поддержало такой выбор девочки и ее в 12-летнем возрасте казнили. Что нельзя делать 26 июня читайте в нашем материале.
Именины 26 июня празднуют: Антонина, Савва и Акилина.
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Приметы 26 июня
- 26 июня комары стаями летают – будет сухая и солнечная погода.
- Туман утром 26 июня – весь день будет жарким и пройдет без осадков.
- На Акилины слышен гром, однако дождь не идет – скоро будет непогода.
Что нельзя делать 26 июня
- Больше прислушайтесь к своим детям. Не игнорируйте их и их желания. Возможно, это именно тот способ, чтобы сделать вашего отпрыска счастливым.
- Не кричите и не будьте агрессивными. Злость никогда не доводит до добра. Однако, если вы чувствуете, что у вас накопилось много негативных эмоций – прогуляйтесь по тихим местам, посмотрите на красоту природы и постарайтесь успокоиться.
- Не отказывайтесь от своих планов сегодня.