26 июня – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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26 июня верующие отмечают день мученицы Акилины. Еще в раннем возрасте Акилина искренне уверовала в Христа и стала христианкой. Однако, общество не поддержало такой выбор девочки и ее в 12-летнем возрасте казнили. Что нельзя делать 26 июня читайте в нашем материале.