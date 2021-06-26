Іменини 26 червня святкують: Антоніна, Сава та Килина.
До слова Чоловічий гороскоп на тиждень: кому зорі рекомендують задуматися про відпустку
Прикмети 26 червня
- 26 червня комарі зграями літають – буде суха та сонячна погода.
- Туман вранці 26 червня – весь день буде спекотним і пройде без опадів.
- На Акилини чути грім, однак дощ не падає – скоро буде негода.
Що не можна робити 26 червня
- Більше прислухайтесь до своїх дітей. Не ігноруйте їх і їхні бажання. Можливо, це саме той спосіб, аби зробити вашого нащадка щасливим.
- Не кричіть і не будьте агресивними. Злість ніколи не доводить до добра. Однак, якщо ви відчуваєте, що у вас нагромадилось багато негативних емоцій – прогуляйтесь тихими місцями, подивіться на красу природи і намагайтесь заспокоїтися.
- Не відмовляйтесь від своїх планів сьогодні.