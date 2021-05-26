26 мая – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

26 мая 2021 , 05:30
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Источник:

24 канал

26 мая 2021 года верующие чтят память святой Гликерии. Гликерия была дочерью бывшего римского антипата Макария, однако она быстро потеряла родителей. Уверовав в христианство, святая распространяла его среди людей и совершала чудеса.

Именины 26 мая празднуют Гликерия, Александр, Георгий и Василий.

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Приметы 26 мая

  • 26 мая летают комары – летом будет много ягод.
  • Солнце 26 мая – всю неделю будет радовать хорошей погодой.
  • Много мошек – скоро будет хороший урожай грибов.
  • Ласточки и стрижи летают – к теплу.


Праздник 26 мая

Что нельзя делать 26 мая

  • Верили, что на святую Гликерию нельзя засевать поле.
  • Не обижайте других в этот день.
  • Не употребляйте алкоголь и старайтесь провести этот день в тишине.
Автор: Андріана Будиш