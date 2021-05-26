Іменини 26 травня святкують Гликерія, Олександр, Георгій та Василь.
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Прикмети 26 травня
- 26 травня літають комарі – літом буде багато ягід.
- Сонце 26 травня – весь тиждень тішитиме гарною погодою.
- Багато мошок – скоро буде гарний урожай грибів.
- Ластівки та стрижі літають – до тепла.
Яке свято 26 травня
Що не можна робити 26 травня
- Вірили, що на святої Гликерії не можна засівати поле.
- Не ображайте інших цього дня.
- Не вживайте алкоголь і намагайтесь провести цей день у тиші.