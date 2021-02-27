27 февраля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
27 февраля отмечают память святого Кирилла, брата святого Мефодия. Оба брата известны как просветители простого народа и именно они являются создателями алфавитной системы "кириллицы".
Источник:24 канал
Именины сегодня празднует Кирилл.
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Приметы 27 февраля
- Крепкий мороз – лето будет жарким.
- Солнечный день – примета того, что лето будет теплым, но морозы продержатся еще достаточно долго.
- Синицы громко щебечут – ждите тепла.
Что нельзя делать 27 февраля
- На Кириллов день нельзя ссориться и ругаться.
- Приметы утверждают, что сегодняшний визит к врачу стоит перенести на другой день. Иначе вы будете лечить вашу болезнь еще дольше.
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